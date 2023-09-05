Melis Sezen ve Salih Bademci 80. Venedik Film Festivali’ne katıldı

La La Land filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali geçtiğimiz hafta başladı. Oyuncular Melis Sezen ve Salih Bademci, Lexus Türkiye’nin onur konuğu olarak 80'inci Venedik Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Kırmızı halıda poz verdiler

Kırmızı halıda birlikte poz veren ikili, Sofia Coppola'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Priscilla" filminin prömiyerine katıldı. Melis Sezen ve Salih Bademci, şık stilleriyle festivalin ilgi odağı oldu.

Salih Bademci'nin beyaz takımındaki siyah kalp detayı dikkat çekerken Melis Sezen'in kırmızı halı pozları sosyal medyada gündem oldu.

Festival için Venedik’e gelen Melis Sezen ve Salih Bademci’ye seyahatlerinde rehber Saffet Emre Tonguç da eşlik etti.