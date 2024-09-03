Melis Sezen, Venedik Film Festivali’nde tarzıyla göz kamaştırdı

Bir premium otomobil üreticisi için, 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Melis Sezen ve Salih Bademci boy gösterdi.

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Melis Sezen, Venedik Film Festivali’nde tarzıyla göz kamaştırdı - Resim : 1

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, İtalya’ya gitti.

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Melis Sezen, Venedik Film Festivali’nde tarzıyla göz kamaştırdı - Resim : 2

Bir premium otomobil üreticisi için, 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Melis Sezen ve Salih Bademci ile kırmızı halıda boy gösterdi. 

Fotoğraf: Getty 

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Melis Sezen, Venedik Film Festivali’nde tarzıyla göz kamaştırdı - Resim : 3

Marka ile 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Melis Sezen ve Salih Bademci, bu yüksek profilli festivalde kendine has tarzlarıyla ses getirdiler.

Fotoğraf: Getty 

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Melis Sezen, Venedik Film Festivali’nde tarzıyla göz kamaştırdı - Resim : 4

Festivalde film gösterimine katılan Melis Sezen ve Salih Bademci, sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Yönetmen Pedro Almodóvar’ın The Room Next Door Filmi filmini izlediler.