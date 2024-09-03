Melis Sezen, Venedik Film Festivali’nde tarzıyla göz kamaştırdı

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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, İtalya’ya gitti.
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Bir premium otomobil üreticisi için, 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Melis Sezen ve Salih Bademci ile kırmızı halıda boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty
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Marka ile 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Melis Sezen ve Salih Bademci, bu yüksek profilli festivalde kendine has tarzlarıyla ses getirdiler.
Fotoğraf: Getty
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Festivalde film gösterimine katılan Melis Sezen ve Salih Bademci, sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Yönetmen Pedro Almodóvar’ın The Room Next Door Filmi filmini izlediler.