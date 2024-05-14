Melis Sezen yeni imajıyla poz verdi! Son hali beğeni topladı
Oyuncu Melis Sezen, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Son olarak Instagram hesabından yeni pozlarını paylaşan Sezen, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabı da aktif olarak kullanıyor.
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Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisinde rol olan Sezen geçtiğimiz günlerde dansıyla oldukça fazla konuşulmuştu.
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Şimdi de birbirinden iddialı karelerini peş peşe paylaşan Melis Sezen, yeni imajıyla da dikkat çekti.
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Ünlü oyuncu karelerine 'Hayalimdeki saçla' notunu düştü.