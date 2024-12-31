Melis Sezen'den film setinde oryantal şov

Ünlü oyuncu Melis Sezen, yakında vizyona girecek 'Şımarık' filmi setinden oryantal yaptığı anları paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melis Sezen'den film setinde oryantal şov - Resim : 1

Sadakatsiz, Gülcemal ve son olarak Deha dizisiyle ekrana gelen oyuncu Melis Sezen, dans etmeyi seven ünlülerin başında geliyor.

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Melis Sezen'den film setinde oryantal şov - Resim : 2

Setten boş bulduğu vakitlerde dans videolarını paylaşan ünlü oyuncu bu kez oryantal videosunu paylaştı.

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Melis Sezen'den film setinde oryantal şov - Resim : 3

İşte Melis Sezen'den oryantal şov...