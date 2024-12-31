Melis Sezen'den film setinde oryantal şov
Ünlü oyuncu Melis Sezen, yakında vizyona girecek 'Şımarık' filmi setinden oryantal yaptığı anları paylaştı.
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Sadakatsiz, Gülcemal ve son olarak Deha dizisiyle ekrana gelen oyuncu Melis Sezen, dans etmeyi seven ünlülerin başında geliyor.
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Setten boş bulduğu vakitlerde dans videolarını paylaşan ünlü oyuncu bu kez oryantal videosunu paylaştı.
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İşte Melis Sezen'den oryantal şov...
#MelisSezen'den #Şımarık film setinde oryantal şov... Dansını nasıl buldunuz? pic.twitter.com/fKkb65dqkQ— birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) December 30, 2024