Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşk dolu yeni karelerini paylaştı
Şimdilerde bebek heyecanı yaşıyan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan yeni kareler geldi. Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından o kareleri 'random' diyerek paylaştı.
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti.
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Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu.
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Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı'dan yeni paylaşımlar geldi. 'Random' diyerek paylaşım yapan ünlü futbolcu binlerce beğeni aldı.
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Çiftin mutluluk pozlarına "Çok güzel bir çiftsiniz", "Harika kareler", "Çok mutlu olun ikinizi de seviyoruz" gibi yorumlar yapıldı.