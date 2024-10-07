Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşk dolu yeni karelerini paylaştı

Şimdilerde bebek heyecanı yaşıyan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan yeni kareler geldi. Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından o kareleri 'random' diyerek paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşk dolu yeni karelerini paylaştı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşk dolu yeni karelerini paylaştı - Resim : 2

Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşk dolu yeni karelerini paylaştı - Resim : 3

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı'dan yeni paylaşımlar geldi. 'Random' diyerek paylaşım yapan ünlü futbolcu binlerce beğeni aldı.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşk dolu yeni karelerini paylaştı - Resim : 4

Çiftin mutluluk pozlarına "Çok güzel bir çiftsiniz", "Harika kareler", "Çok mutlu olun ikinizi de seviyoruz" gibi yorumlar yapıldı.