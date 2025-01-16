Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda poz
Geçtiğimiz mayıs ayında Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünya evine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, hamileliğinin son ayında sosyal medya hesabından pozlarını yayınladı.
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Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat ve Ego gibi başarılı dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk, hamileliğinin son zamanlarını dinlenerek geçiriyor.
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Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya sayfasından belirginleşen karnını paylaştı.
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Paylaşımına 'Mutluluk parçaları' yazan Pamuk, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor...