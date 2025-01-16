Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda poz

Geçtiğimiz mayıs ayında Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünya evine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, hamileliğinin son ayında sosyal medya hesabından pozlarını yayınladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda poz - Resim : 1

Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat ve Ego gibi başarılı dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk, hamileliğinin son zamanlarını dinlenerek geçiriyor.

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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda poz - Resim : 2

Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya sayfasından belirginleşen karnını paylaştı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda poz - Resim : 3

Paylaşımına 'Mutluluk parçaları' yazan Pamuk, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor...