Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar

Geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bebek beklediklerini duyurmuştu. Pamuk, son olarak karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Ateşli anne uyarısı" notuyla fotoğrafını paylaşmış ve takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar - Resim : 2

İlk kez anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, 5.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından karnı burnunda yeni pozlarını yayınladı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar - Resim : 3

"İkimiz" notuyla paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk'a, "Dünyanın en güzel annesi", "Allah analı babalı büyütsün" ve "Hamilelik bir insana anca bu kadar yakışır" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun karnı burnunda son pozları...