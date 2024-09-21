Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar
Geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bebek beklediklerini duyurmuştu. Pamuk, son olarak karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Ateşli anne uyarısı" notuyla fotoğrafını paylaşmış ve takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.
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İlk kez anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, 5.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından karnı burnunda yeni pozlarını yayınladı.
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"İkimiz" notuyla paylaşım yapan Melisa Aslı Pamuk'a, "Dünyanın en güzel annesi", "Allah analı babalı büyütsün" ve "Hamilelik bir insana anca bu kadar yakışır" şeklinde binlerce yorum yapıldı.
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İşte ünlü oyuncunun karnı burnunda son pozları...