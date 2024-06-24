Melisa Döngel "Son of a Rich" filminin kadrosuna dahil oldu

Kerem Bürsin’in yeni filmi "Son of a Rich"in kadrosu oluşmaya başladı. Çekimleri yakında başlayacak filmin kadrosuna Melisa Döngel dahil oldu.

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Melisa Döngel "Son of a Rich" filminin kadrosuna dahil oldu - Resim : 1

Onur Ünlü’nün yöneteceği "Son of a Rich" filminde Kerem Bürsin'in partneri Melis Sezen olacak.

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Melisa Döngel "Son of a Rich" filminin kadrosuna dahil oldu - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bürsin ile Sezen'i bir araya getiren filme son dönemin parlayan oyuncularından Melisa Döngel dahil oldu.

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Melisa Döngel "Son of a Rich" filminin kadrosuna dahil oldu - Resim : 3

Döngel filmde Dilber karakterine hayat verecek.

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Melisa Döngel "Son of a Rich" filminin kadrosuna dahil oldu - Resim : 4

Kerem Bürsin’in “Mete” karakterine hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil “Sami”, Ahmet Mümtaz Taylan “Teoman”, Cemal Hünal “Halis” ve Güven Kıraç “Yavuz” rollerine hayat verecek.

Rusya‘da gişe rekorları kıran filmin uyarlamasının vizyon tarihi henüz bilinmiyor. Filmin okuma provası yakın zamanda gerçekleşecek.