Melisa Sözen'den Harun Tekin'e: "İyi olan her şey yanı başında olsun!"

Oyuncu Melisa Sözen ile Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin, uzun yıllardır aşk yaşıyor. Sözen ile mutlu birliktelikleri devam eden Tekin, dün 45 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

"İyi olan her şey yanı başında olsun!"

Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sözen, gönderisine, "Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum." notunu düştü. Melisa Sözen'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melisa Sözen (@melisa.sozen)'in paylaştığı bir gönderi

Evlilik sorusuna yanıt verdi

Sözen, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin; "Harun Bey ile beraberliğiniz 10 yılı buldu. Evlilik düşünmüyor musunuz? Harun Bey evlenme teklif etti mi size?" sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, "Bunu bize herkes soruyor ama biz şu an böyle mutluyuz. 'Bunca zaman geçti, artık kimse sormaz' diyordum, yine sordunuz. Biz çok mutluyuz." şeklinde konuşmuştu.

"Bende hayranlık uyandırıyor"

Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında, "Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz. Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun'un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.