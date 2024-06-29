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Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama: İyi ki varsın, seni çok seviyorum
Uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan başarılı oyuncu Melisa Sözen, romantik paylaşımıyla gündem oldu.
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Şimdilerde "Chaplin Dörtlüsü" filminin çekimlerinde rol alan başarılı oyuncu Melisa Sözen uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşıyor.
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İkili zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Melisa Sözen son olarak sevgilisi Tekin ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Sözen paylaşımına "İyinin, güzelin, neşenin, hakikatin, mutluluğun, şifanın evini bulmak ve paylaşmak için heyecanlanan ruhun iyi ki var. Sen iyi ki varsın. Seni seviyorum. Çok. İyi ki doğdun." notunu düştü.
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