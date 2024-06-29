Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama: İyi ki varsın, seni çok seviyorum

Uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan başarılı oyuncu Melisa Sözen, romantik paylaşımıyla gündem oldu.

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Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama: İyi ki varsın, seni çok seviyorum - Resim : 1

Şimdilerde "Chaplin Dörtlüsü" filminin çekimlerinde rol alan başarılı oyuncu Melisa Sözen uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşıyor.

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Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama: İyi ki varsın, seni çok seviyorum - Resim : 2

İkili zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama: İyi ki varsın, seni çok seviyorum - Resim : 3

Melisa Sözen son olarak sevgilisi Tekin ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Sözen paylaşımına "İyinin, güzelin, neşenin, hakikatin, mutluluğun, şifanın evini bulmak ve paylaşmak için heyecanlanan ruhun iyi ki var. Sen iyi ki varsın. Seni seviyorum. Çok. İyi ki doğdun." notunu düştü.

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Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama: İyi ki varsın, seni çok seviyorum - Resim : 4