Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e romantik kutlama: İyi ki varsın, seni çok seviyorum

Melisa Sözen son olarak sevgilisi Tekin ile fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı. Sözen paylaşımına "İyinin, güzelin, neşenin, hakikatin, mutluluğun, şifanın evini bulmak ve paylaşmak için heyecanlanan ruhun iyi ki var. Sen iyi ki varsın. Seni seviyorum. Çok. İyi ki doğdun." notunu düştü.