Meltem Cumbul'dan Bodrum pozları: Pembe elbisesine beğeni yağdı
Uzun süredir New York’ta yaşayan başarılı oyuncu Meltem Cumbul, tatil için Bodrum'u tercih eden ünlülerden oldu. Cumbul'un tatilde giydiği pembe elbisesi ise çok beğenildi.
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Yılan Hikayesi, Gurbet Kadını, Beşik Kertmesi, Aşk Yakar, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer alan usta oyuncu Meltem Cumbul, uzun süredir Amerika'nın New York kentinde yaşıyor.
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Şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran başarılı oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı pembe elbiseli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Instagram hesabında 326 bin takipçisi olan Cumbul, şık elbisesiyle verdiği pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.
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Mahsun Kırmızıgül ile proje hazırlığında olduğunu söyleyen Cumbul; "Bu yaz tatil yok, çalışma var" dedi. Projenin çekimlerine ise bu ay başlanacak.