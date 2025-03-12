Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren oyuncular Meriç Aral-Serkan Keskin çiftinden sevindiren haber geldi. Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Elele Online

Elele Online
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Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 1

Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral-Serkan Keskin çifti 2024 yılında dünyaevine girmişti. 

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Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin'den müjdeli haber geldi. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

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Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 3

Gazete Magazin'in haberine göre; muhabirlerin tebriklerini kabul eden Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" dedi. 

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Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 4

"Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" diyen Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.