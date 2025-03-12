Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren oyuncular Meriç Aral-Serkan Keskin çiftinden sevindiren haber geldi. Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
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Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral-Serkan Keskin çifti 2024 yılında dünyaevine girmişti.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Meriç Aral ile Serkan Keskin'den müjdeli haber geldi. Rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
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Gazete Magazin'in haberine göre; muhabirlerin tebriklerini kabul eden Meriç Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" dedi.
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"Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" diyen Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.