Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile yeni karesini paylaştı

Son olarak 'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizilerinde boy gösteren Serenay Sarıkaya ve 'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkıları ile tanınan Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.