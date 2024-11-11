Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile yeni karesini paylaştı
Son dönemin popüler çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, sık sık magazin gündemine konu oluyor. Şimdi ise ünlü şarkıcıdan sevgilisi ile yeni poz geldi.
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Son olarak 'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizilerinde boy gösteren Serenay Sarıkaya ve 'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkıları ile tanınan Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.
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Ünlü çiftten Mert Demir Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
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Demir, Sarıkaya'yı öperken çekilen bir fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle yayınladı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Öte yandan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Sarıkaya, sevgilisiyle yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.