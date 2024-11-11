Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile yeni karesini paylaştı

Son dönemin popüler çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, sık sık magazin gündemine konu oluyor. Şimdi ise ünlü şarkıcıdan sevgilisi ile yeni poz geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile yeni karesini paylaştı - Resim : 1

Son olarak 'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizilerinde boy gösteren Serenay Sarıkaya ve 'Ateşe Düştüm', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkıları ile tanınan Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

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Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile yeni karesini paylaştı - Resim : 2

Ünlü çiftten Mert Demir Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

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Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile yeni karesini paylaştı - Resim : 3

Demir, Sarıkaya'yı öperken çekilen bir fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle yayınladı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile yeni karesini paylaştı - Resim : 4

Öte yandan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Sarıkaya, sevgilisiyle yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.  