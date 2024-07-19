Mert Demir'den Serenay'a Rihanna'lı gönderme
Bir süredir birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı dolu dizgin devam ediyor. Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ünlü oyuncuya gönderme olarak düşünüldü.
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Mert Demir'in ünlü şarkısı 'Ateşe Düştüm'e vokal yaptıktan sonra aşkları başlayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in her paylaşımı adeta olay oluyor.
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Ünlü Şarkıcı son olarak, beyaz atlet ve beyaz çorapla çekildiği pozunu beğeniye sundu.
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Mert Demir'in yayınladığı fotoğrafın altına bıraktığı notu gören takipçileri Sarıkaya’ya olan aşkını itiraf ettiğini düşündü.
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'SENDEN SONRASI YALAN, İSTEMEM RİHANNA'YI BİLE'
Mert Demir fotoğrafın altına, “Senden sonrası yalan, istemem Rihanna’yı bile.” yazdı. Demir’in romantik yazısı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Takipçilerin bir kısmı da yeni şarkısının sözü olabileceğini iddia etti.