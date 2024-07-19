Mert Demir'den Serenay'a Rihanna'lı gönderme

'SENDEN SONRASI YALAN, İSTEMEM RİHANNA'YI BİLE'

Mert Demir fotoğrafın altına, “Senden sonrası yalan, istemem Rihanna’yı bile.” yazdı. Demir’in romantik yazısı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Takipçilerin bir kısmı da yeni şarkısının sözü olabileceğini iddia etti.