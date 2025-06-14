Mert Demir’den yeni şarkı: "Delisin"

Türk pop müziğinin son dönemde öne çıkan isimlerinden Mert Demir, müzikseverlerin karşısına yeni bir şarkıyla çıktı. Geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Bi Gece Gidebilirim" adlı teklisiyle dikkat çeken sanatçı, şimdi de "Delisin" adlı yeni parçasıyla yaza giriş yapıyor.

Çok katmanlı, dinamik bir şarkı olan "Delisin", Mert Demir'in temmuz ayında çıkması beklenen "Yalan Dolan" adlı albümünün yeni teklisi olarak 13 Haziran'da dijital platformlarda yayımlandı. Şarkının söz ve müziği Mert Demir ve Tarık Tırıl'a aitken, düzenlemesi ise tamamen Mert Demir tarafından yapıldı. Damla Demircioğlu'nun yönetmenliğinde çekilen klipte 50 kişilik bir ekip görev aldı. Mert Demir'e klipte geniş bir oyuncu kadrosu eşlik ederken, görüntü yönetmenliğini ise Fatih Türker üstlendi.

Şarkı, yayımlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranlarından olumlu yorumlar aldı.

Mert Demir, yeni albümünün ardından 16 Ağustos'ta İstanbul'da bir konser verecek. Sanatçı, albümünün lansman konseri kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Demir, bu konserde yeni şarkılarının yanı sıra en sevilen parçalarını da dinleyicileriyle birlikte seslendirecek.

İşte Mert Demir'in yeni şarkısı "Delisin"