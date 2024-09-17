Mert Fırat babalık hakkında konuştu: "Mükemmel bir okul, hiç bitmeyen bir öğrenme..."

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlamda birbirimizin yaptığı işlere çok ilgiyle destek olmaya çalışıyoruz. Hem aile işlerimize hem de çocukla geçen zamana. Ben de her gün öğreniyorum. O yüzden benim için büyük bir şans oldu. Başka bir eş, başka biri ya da herhangi bir şey bunu asla kaldıramazdı."