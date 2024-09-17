Mert Fırat babalık hakkında konuştu: "Mükemmel bir okul, hiç bitmeyen bir öğrenme..."
"Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan ünlü oyuncu Mert Fırat eşi İdil Fırat ve baba olmak hakkında konuştu.
Mert Fırat ile İdil Fırat, 2018 yılında dünyaevine girdi. Çift, Çeşme Alaçatı'da yapılan törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin Seyhan Mia adında bir kızı var.
Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Mert Fırat oldu.
Eşi İdil Fırat hakkında konuşan oyuncu "Çok ışıklı birisi, yüreği çok açık. Çok iyi eğitimli, sadece üniversiteden bahsetmiyorum, aileden de gelen bir çalışma prensibi var. Çalışmadan hiçbir şeyin olmadığı bir kültürden geliyor. Dolayısıyla işe duyduğu saygı, işe harcanan zaman, emek, her şey onun için çok saygı duyulacak bir yerde" dedi.
Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:
"Bu anlamda birbirimizin yaptığı işlere çok ilgiyle destek olmaya çalışıyoruz. Hem aile işlerimize hem de çocukla geçen zamana. Ben de her gün öğreniyorum. O yüzden benim için büyük bir şans oldu. Başka bir eş, başka biri ya da herhangi bir şey bunu asla kaldıramazdı."