Mert Öcal ve Sude Burcu'nun 'düğün' telaşı
Survivor'da yaşadığı aşk ile gündeme gelen ve 1,5 yıl önce nişanlanan oyuncu Mert Öcal ve Sude Burcu düğün için gün sayıyor.
'Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu, düğün hazırlıklarına başladı.
Yakın zamanda evlenecek olan Öcal, "Düğün hazırlıkları cidden çok zor, 'tatlı telaş' diyebiliriz. Yaklaşan büyük gün için her detayı özenle planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülenen Öcal, ''Çok heyecanlıyım, düğün hazırlıkları hızla devam ediyor. Her şeyin kusursuz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz stresli ama bu tatlı bir heyecan," dedi.
"KÜÇÜK BİR ORGANİZASYON OLACAK"
Düğünün detaylarını anlatan Öcal, "Küçük bir organizasyon olacak, sadece en yakınlarımızla kutlayacağız. Hayatımın en önemli anlarından birine adım atmak üzereyim, bu yüzden çok mutluyum," diyerek duygularını dile getirdi.