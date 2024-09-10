Mert Öcal ve Sude Burcu'nun 'düğün' telaşı

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülenen Öcal, ''Çok heyecanlıyım, düğün hazırlıkları hızla devam ediyor. Her şeyin kusursuz olması için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz stresli ama bu tatlı bir heyecan," dedi.