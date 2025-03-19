Mert Ramazan Demir dizi biter bitmez askere gidiyor

Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, nisan ayının ilk haftası İskenderun'da birliğine teslim olacak.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Mert Ramazan Demir dizi biter bitmez askere gidiyor - Resim : 1

Şahmaran, Yalı Çapkını, UFO gibi dikkat çeken dizi ve filmlerde rol alan Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkın'ında 'Ferit' karakterine 4 Nisan Cuma günü veda ediyor.

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Mert Ramazan Demir dizi biter bitmez askere gidiyor - Resim : 2

"Yalı Çapkını" biter bitmez askere gidecek olan oyuncu Demir nisan ayının ilk haftası İskenderun'da birliğine teslim olacak.

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Mert Ramazan Demir dizi biter bitmez askere gidiyor - Resim : 3

Askerlik görevini bedelli yapacak olan oyuncu Mert Ramazan Demir, vatani görevini tamamlamasının ardından tatile gidecek.