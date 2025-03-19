Mert Ramazan Demir dizi biter bitmez askere gidiyor
Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, nisan ayının ilk haftası İskenderun'da birliğine teslim olacak.
1 / 3
Şahmaran, Yalı Çapkını, UFO gibi dikkat çeken dizi ve filmlerde rol alan Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkın'ında 'Ferit' karakterine 4 Nisan Cuma günü veda ediyor.
2 / 3
"Yalı Çapkını" biter bitmez askere gidecek olan oyuncu Demir nisan ayının ilk haftası İskenderun'da birliğine teslim olacak.
3 / 3
Askerlik görevini bedelli yapacak olan oyuncu Mert Ramazan Demir, vatani görevini tamamlamasının ardından tatile gidecek.