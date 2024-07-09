Mert Ramazan Demir, sette en zorlandığı sahneyi açıkladı
Yalı Çapkını dizisinin yıldız oyuncusu Mert Ramazan Demir, yüzü olduğu markanın çekimleri için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisinde birlikte başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, bir süredir birlikteliklerini sürdürüyorlar.
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Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, şimdilerde üçüncü sezon öncesi yorgunluk atıyor.
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Son olarak yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçen Demir, kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
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'HAYATTA EN ÇOK AİLEME ÖNEM VERİYORUM'
En sevmediği özelliğinin umursamazlık olduğunu söyleyen Demir, "Hayatta en çok aileme önem veriyorum" dedi.