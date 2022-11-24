Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı

Bir süre önce evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın yollarını ayırdı. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada görülen davayla resmen boşandı.

Merve Boluğur 2 Ekim’de evlendiği Mert Aydın’la nikah defterine imza atmasından 44 gün sonra boşanma kararı aldı. Boluğur ayrılık kararını Instagram hesabından “Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler” notuyla duyurmuştu.

OLMADI, YÜRÜTEMEDİK

Adliyeye babasıyla birlikte gelen Merve Boluğur, dava sonrası soruları yanıtsız bıraktı. Avukatıyla beraber mahkemeden ayrılan Mert Aydın ise “Olmadı. Yürütemedik Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim” dedi.