Merve Boluğur: Çarşamba günü boşanma davası var

Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, yaklaşık 1,5 ay önce DJ Mert Aydın'la evlenmiş, çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Çift boşanıyor.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceği söyledi. Çarşamba günü boşanma davası olduğunu belirten Boluğur, bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu ifade etti.

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