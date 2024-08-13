Merve Boluğur'a tepki: Dava açıyoruz!

MERVE BOLUĞUR'DAN YANIT GECİKMEDİ: ERKEKLERİ SEVİYORUM

Merve Boluğur'dan ise kısa sürede yanıt geldi. Hesabın kendisine ait olmadığını belirterek; "Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları" dedi.