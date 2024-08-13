Merve Boluğur'a tepki: Dava açıyoruz!

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Erkekleri Koruma Derneği, Merve Boluğur'un onaylanmış hesabı olduğunu düşündüğü sosyal medya hesabındaki; "Erkeklerin % 99'u şerefsizdir" şeklinde bir paylaşıma tepki gösterdi.
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MERVE BOLUĞUR'DAN YANIT GECİKMEDİ: ERKEKLERİ SEVİYORUM
Merve Boluğur'dan ise kısa sürede yanıt geldi. Hesabın kendisine ait olmadığını belirterek; "Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları" dedi.
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Fakat Merve Boluğur'un bu sözleri, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler'i tatmin etmedi. Dernek adına söz konusu paylaşım için ünlü oyuncuya dava açılacağı açıklandı.