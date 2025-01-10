Meryem Uzerli: Ben hariç ailemdeki herkes üniversitede okudu
Dün akşam 'Yılın Yıldızları Ödülleri'nde 'En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne lâyık görülen Meryem Uzerli, samimi açıklamalarda bulundu.
Meryem Uzerli, Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 'Yılın Yıldızları Ödülleri'nde, öğrencilerin oy kullandığı anketler sonucunda 2024'ün 'En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.
Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Rozali' karakterine hayat veren Uzerli samimi açıklamalarda bulundu.
Layık görüldüğü ödül nedeniyle yaşadığı gururdan bahseden oyuncu, "Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmemeliyiz. Ben hariç ailemdeki herkes üniversitede okudu. Üniversite okumadım ama bir üniversiteden bir ödül alıyorum. Ailemdeki herkese bunu anlatacağım. Çok gurur verici bir şey" dedi.
Geceye mavi uzun bir elbiseyle katılan Meryem Uzerli, "Işığı çok seviyoruz çünkü bize yol gösteriyor ama hayatımızdaki karanlık günlere de razıyız çünkü ve bize yıldızları gösteriyor. Çok teşekkür ederim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.