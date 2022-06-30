Meryem Uzerli yepyeni bir proje ile ekranlara dönüyor! Partneri belli oldu

Bir dönem beğeniyle izlenen "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan rolüyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli yaşadığı sendrom sebebiyle Almanya'ya yerleşmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren Uzerli, bomba bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

RU DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Medyapım’ın 14 Haziran’da Türkiye pazarına girecek olan Disney Plus için çekeceği Ru dizisinin hazırlıkları sürüyor. Meryem Uzerli’nin başrolünü oynayacağı dizi Urla’da çekilecek. Senaryosu çok beğenilen dizide hayallerinin peşinden gidip restoran açan ve eşinin ihanetiyle sarsılan Reyan adlı bir kadına hayat verecek olan Meryem Uzerli, dizide yaşça genç biriyle aşk yaşayacak.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ı haberine göre; Uzer karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olacağı merak konusuydu. Rol Burak Berkay Akgül’ün oldu. Akgül “Ru” da annesi kanser hastası, üstün zekalı bir genci oynayacak. Yakında çekimleri başlayacak dizide Şevval Sam, Emre Karayel, Derya Alabora, Zafer Algöz ve Hira Koyuncuoğlu gibi ünlü isimler rol alacak.

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

1997 yılında İstanbul doğan Burak Berkay Akgül, reklam ve dizi film oyuncusu. Boyu 180 cm olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu. Aynı zamanda Akademi 35,5 Sanat Evi Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Burak Berkay, önce Aytaç Sucuk ve Casper Bilgisayar reklam filmlerinde yer aldı. 2020 yılından itibaren ekranlara gelen Maria Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırdı. 2021’de Kırmızı Kamyon ve Kahraman Babam adlı dizilerde rol aldı. Burak Berkay, Kaya Tegin rolüyle en son Destan dizisinde oynadı.