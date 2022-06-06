Meryem Uzerli kızlarıyla Berlin sokaklarında yürüyüşe çıktı

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor. Ünlü oyuncu, kızlarıyla Berlin sokaklarında yürüyüşe çıktı.

UZERLİ KIZLARIYLA BERLİN SOKAKLARINDA

Uzerli, küçük kızı Lily Koi’yi pusetiyle gezdirirken, minik köpeklerini de Lara Jemine dolaştırdı. O anlarda objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen Uzerli, fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Dondurma keyfi yapan ailenin fotoğrafları 180 bini aşkın beğeni aldı.

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"AŞK ÖNEMLİ"

Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli iş birliği yaptığı mücevher firmasının daveti için İstanbul'a gelmişti. Etkinlikte objektiflere yansıyan Uzerli, "Aşka bakış açınız nasıl?" sorusuna ise, "Aşk hayatta önemli. Sağlık da önemli... Hayattayız ve mutluyuz" demekle yetinmişti.