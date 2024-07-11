Metin Arolat: Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken...

'EN MUTLU GÜNLERİN FOTOĞRAFI BENİM İÇİN'

''Bugün anneciğim, babamın ve abimin yanına göçeli tam dört yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle bir şey gelebilir miydi ki aklımıza?. Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu.''