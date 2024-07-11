Metin Arolat: Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken...

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Elveda, Dert Değil, Psikoloji gibi birçok başarılı hit şarkının sahibi Metin Arolat, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat; annesi, babası ve abisiyle yer aldığı çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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'EN MUTLU GÜNLERİN FOTOĞRAFI BENİM İÇİN'
''Bugün anneciğim, babamın ve abimin yanına göçeli tam dört yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle bir şey gelebilir miydi ki aklımıza?. Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu.''
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'HENÜZ HİÇ KİMSE ÖLMEMİŞKEN...'
''Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum.''