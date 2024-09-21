Metin Arolat'ın ardından: 'Delirebilirim… Öyle bir çaresizlik…'
İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Türk pop müziğinde birçok şarkının klibine imza atan, şarkıcı, söz yazarı ve yönetmen Metin Arolat 52 yaşında hayatını kaybetti.
Arolat'ın ölüm haberi alan ünlü isimler Metin Arolat için peş peşe taziye mesajı yayınladı. İşte onlardan bazıları...
Metin Arolat, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk ve program 18 Eylül'de yayınlanmıştı. “Hayatta en mutlu olduğum yer sahne” diyen Arolat, sahneye çıkmayı kendine bir terapi olarak gördüğünü söylemişti.
Sanatçı bir aileden geldiğini ve bazı şeylerin genetik olduğunu söyleyen Arolat, “Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü” diye eklemişti.
Armağan Çağlayan acı haberin ardından sosyal medya hesabından "Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…" mesajını paylaştı.
CENK EREN
Çok ama çok üzgünüm.Allah ahmet eylesin mekanın cennet olsun arkadaşım.
RAHŞAN GÜLŞAN
Ahh Metin. Canımmm. Çok erken bebeğim. Çok erken. Ama biliyordum. İçten içe erken gideceğini biliyordum. Abine, annene selam söyle. Seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun.