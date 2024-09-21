Metin Arolat'ın ardından: 'Delirebilirim… Öyle bir çaresizlik…'

Metin Arolat, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk ve program 18 Eylül'de yayınlanmıştı. “Hayatta en mutlu olduğum yer sahne” diyen Arolat, sahneye çıkmayı kendine bir terapi olarak gördüğünü söylemişti.

Sanatçı bir aileden geldiğini ve bazı şeylerin genetik olduğunu söyleyen Arolat, “Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü” diye eklemişti.

Armağan Çağlayan acı haberin ardından sosyal medya hesabından "Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…" mesajını paylaştı.