Metin Yıldız-Ceylan Yılmaz çifti: Bebeğimiz yoğun bakımda

"DOĞUM SIRASINDA BİR AKSİLİK OLDU"

Metin Yıldız, "Üç gün önce her anne baba gibi çok güzel hayallerle hastaneye gittik. Şahane bir süreç geçireceğimizi düşündük. Son 15 dakikaya kadar her şey mükemmeldi, her şey hayal ettiğimiz gibiydi. Son 15 dakika doğum esnasında bir aksilik oldu. Bu da Allah'ın bir takdiri tabii ki. Bebeğimiz şu anda kuvözde. Yoğun bakımda kendisini daha güçlü hissetmeye ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.