Metin Yıldız-Ceylan Yılmaz çifti: Bebeğimiz yoğun bakımda

'Çok Güzel Hareketler' programı ile ünlenen Metin Yıldız, Ceylan Yılmaz ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift yakın zamanda bebeklerinin olacağı müjdesini vermişti.
Oyuncu Metin Yıldız ile evli olan Ceylan Yılmaz, 28 Temmuz'da Taksim'de özel bir hastanede suda doğum yaptı. Doğum esnasında talihsiz dakikalar yaşayan Yılmaz'ın çocuğu, dünyaya gelir gelmez yoğun bakıma alındı.
Üç gündür hastane yollarını aşındıran Ceylan Yılmaz ve oyuncu eşi, önceki akşam Cihangir'de hastaneye süt götürmek için hazırlık yaparken görüntülendi.
"DOĞUM SIRASINDA BİR AKSİLİK OLDU"
Metin Yıldız, "Üç gün önce her anne baba gibi çok güzel hayallerle hastaneye gittik. Şahane bir süreç geçireceğimizi düşündük. Son 15 dakikaya kadar her şey mükemmeldi, her şey hayal ettiğimiz gibiydi. Son 15 dakika doğum esnasında bir aksilik oldu. Bu da Allah'ın bir takdiri tabii ki. Bebeğimiz şu anda kuvözde. Yoğun bakımda kendisini daha güçlü hissetmeye ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.