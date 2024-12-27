Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı - Resim : 1

Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibindeki performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

2 / 4
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı - Resim : 2

26 yaşındaki futbolcu, nişanlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyururken, eski takım arkadaşı Yunus Akgün de bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı.

3 / 4
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı - Resim : 3

Aktürkoğlu sosyal medya hesabından isteme törenine ilişkin elinde çiçeği ile bir fotoğraf paylaştı.

4 / 4
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı - Resim : 4

Aktürkoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma kalp emojisi ile yüzük emojisi ekledi. 

Azak, özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yapıyor.