Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak nişanlandı
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı.
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Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibindeki performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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26 yaşındaki futbolcu, nişanlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyururken, eski takım arkadaşı Yunus Akgün de bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı.
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Aktürkoğlu sosyal medya hesabından isteme törenine ilişkin elinde çiçeği ile bir fotoğraf paylaştı.
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Aktürkoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma kalp emojisi ile yüzük emojisi ekledi.
Azak, özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yapıyor.