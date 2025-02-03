Mine Tugay hastanelik oldu! Paylaşımı herkesi korkuttu...

Ünlü ismin Instagram hesabından paylaştığı ''Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' mesajına takipçilerimden geçmiş olsun yorumları yağdı.