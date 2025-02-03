Mine Tugay hastanelik oldu! Paylaşımı herkesi korkuttu...
46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından hastanelik olduğunu duyurdu.
Gülbeyaz, Çilek Kokusu, Zalim İstanbul ve Medcezir gibi dizilerde rol alan Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde öksürük krizi tutunca soluğu hastanede almıştı.
Hastane sonrası maskeli paylaşım yapan oyuncu sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.
'BİTİK HALDEYİM' DEMİŞTİ
''Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim'' notuyla paylaşım yapan Tugay, hastane odasından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini korkuttu.
YENİDEN HASTANELİK OLDU
Salgından dolayı bir haftadır hasta olan Mine Tugay, şimdi de kaburgasındaki rahatsızlık nedeniyle hastanelik oldu.
Ünlü ismin Instagram hesabından paylaştığı ''Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim'' mesajına takipçilerimden geçmiş olsun yorumları yağdı.