Mine Tugay, yağmurda havuz girdiği anları paylaştı

Başarılı projelerdeki oyunculuğuyla tanınan Mine Tugay, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Instagram hesabından yağmurlu havada havuza girdiği anları paylaşan Tugay'ın o hallerine yorum yağdı.

Elele Online

Elele Online
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Mine Tugay, yağmurda havuz girdiği anları paylaştı - Resim : 1

Bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde hayat verdiği ‘Ender Serez’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mine Tugay, kusursuz fiziğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla  gündem olmaya devam ediyor. 

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Mine Tugay, yağmurda havuz girdiği anları paylaştı - Resim : 2

İlerleyen yaşına rağmen genç kalmayı başaran 46 yaşındaki Tugay’ın kusursuz fiziği ve güzelliği dikkatleri üzerine çekiyor.

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Mine Tugay, yağmurda havuz girdiği anları paylaştı - Resim : 3

Ünlü oyuncu son olarak Instagram hesabından havuza girdiği anları paylaştı. Ünlü isim yağmurlu havada havuza girdiği anları sevenlerinin beğenisine sundu. 

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Mine Tugay, yağmurda havuz girdiği anları paylaştı - Resim : 4

Kırmızı bikinisiyle havuzun içerisinde dans eden Tugay'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.  