Mine Tugay, yağmurda havuz girdiği anları paylaştı
Başarılı projelerdeki oyunculuğuyla tanınan Mine Tugay, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Instagram hesabından yağmurlu havada havuza girdiği anları paylaşan Tugay'ın o hallerine yorum yağdı.
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Bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde hayat verdiği ‘Ender Serez’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mine Tugay, kusursuz fiziğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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İlerleyen yaşına rağmen genç kalmayı başaran 46 yaşındaki Tugay’ın kusursuz fiziği ve güzelliği dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ünlü oyuncu son olarak Instagram hesabından havuza girdiği anları paylaştı. Ünlü isim yağmurlu havada havuza girdiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.
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Kırmızı bikinisiyle havuzun içerisinde dans eden Tugay'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.