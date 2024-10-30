Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen yeni fotoğrafını paylaştı! Son haline yorum yağdı

İdil Bilgen, önceki gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kırmızı elbiseli bir karesiyle kutladı. Yarışmadaki haline göre farklı göründüğünü düşünen kullanıcılar, İdil Bilgen'in ya estetik yaptırdığı ya da filtre kullandığı öne sürdü.