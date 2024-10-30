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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen yeni fotoğrafını paylaştı! Son haline yorum yağdı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Son paylaşımda değişimiyle dikkat çeken İdil Bilgen'in estetik yaptırdığı iddia edildi.
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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen tacını taktıktan sonra adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan güzel geçtiğimiz günlerde Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görev süresi başlamasına rağmen ortalıkta görünmemişti.
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İdil Bilgen, önceki gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kırmızı elbiseli bir karesiyle kutladı. Yarışmadaki haline göre farklı göründüğünü düşünen kullanıcılar, İdil Bilgen'in ya estetik yaptırdığı ya da filtre kullandığı öne sürdü.
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Öte yandan bu tartışmalarla birlikte İdil Bilgen Miss Turkey 2024'te birincilik tacını takmadan önceki sosyal medya paylaşımları da gündem oldu.