Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'den yeni açıklama: Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum
2024 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve Bingöl'e doktor olarak atanan İdil Bilgen, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı.
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanan Bilgen görevine başlamadı. Türkiye Güzeli'nin Amerika'da olduğu ortaya çıkmıştı.
Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bir süredir sessizliğini koruyan İdil Bilgen, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
Bilgen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum."