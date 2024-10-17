Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'den yeni açıklama: Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum

Bilgen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum."