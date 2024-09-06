Anasayfa Magazin Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli olmak için yarışacak adaylar
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli olmak için yarışacak adaylar
Miss Turkey 2024 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. İşte tescilli güzel olmak için yarışacak adaylar ve bilgileri...
1 / 20
1 NUMARA
DİLA MAYA ARI
BOY: 1.82
YAŞ: 19
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
2 / 20
2 NUMARA
İDİL BİLGEN
BOY: 1.80
YAŞ: 24
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU
3 / 20
3 NUMARA
TUĞÇE ŞAHİN
BOY: 1.83
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ MEZUNU
4 / 20
4 NUMARA
AYLİN MOLLA
BOY: 1.79
YAŞ: 22
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ