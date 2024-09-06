Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli olmak için yarışacak adaylar

Miss Turkey 2024 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. İşte tescilli güzel olmak için yarışacak adaylar ve bilgileri...

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 20
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli olmak için yarışacak adaylar - Resim : 1

1 NUMARA  
DİLA MAYA ARI
BOY: 1.82
YAŞ: 19
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

2 / 20
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli olmak için yarışacak adaylar - Resim : 2

2 NUMARA  
İDİL BİLGEN
BOY: 1.80
YAŞ: 24
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU

3 / 20
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli olmak için yarışacak adaylar - Resim : 3

3 NUMARA  
TUĞÇE ŞAHİN
BOY: 1.83
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ MEZUNU

4 / 20
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli olmak için yarışacak adaylar - Resim : 4

4 NUMARA 
AYLİN MOLLA
BOY: 1.79
YAŞ: 22
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ