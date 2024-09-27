Miss Turkey birincisi İdil Bilgen atandığı Bingöl'de göreve başlamadı
11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazanan ve aynı zamanda Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki görevine başlamadı.
Bu ay başında gerçekleşen Miss Turkey 2024'te birinci seçilerek bir anda neredeyse tüm Türkiye'nin gündemine oturan İdil Bilgen'in Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki görevine başlamadığı öğrenildi.
Birinci seçildiği andan itibaren güzelliği ile birçok kişi tarafından eleştirilerin hedefi haline gelen İdil Bilgen'in hakkında olumsuz yorumlar yapılmıştı.
Ancak bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçlarının açıklanmasıyla İdil Bilgen'in, Bingöl'ün Yayladere ilçesine atandığı açıklanmıştı.
GÖREVE BAŞLAMADI
İdil Bilgen'in mevzuat gereği, 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde Yayladere'deki görevine başlaması gerekiyordu.
MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLİR
Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.
Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.