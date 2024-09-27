Miss Turkey birincisi İdil Bilgen atandığı Bingöl'de göreve başlamadı

MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLİR

Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.