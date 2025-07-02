Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen yaz sezonuna giriş yaptı
Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen, yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 yarışmasında birincilik tacını kazanarak adını duyurmuştu. Son olarak Miss Turkey 2024 unvanıyla Hindistan’da düzenlenen Miss World 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, yarışmadan derece alamadan dönmüştü.
Yarışma sonrasında İdil Bilgen için binlerce yorum ve benzetme yapılmıştı. Fotoğrafları kısa sürede her yerde paylaşılan Bilgin'i görenler Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden Şabaniye'ye benzetmişti.
Bilgen, eleştirilere verdiği yanıtla gündem olmuştu:
“Ben bir Türk kadınıyım. Türkiye’yi temsil etmek üzere bu unvanı aldım ve çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi çok acı olaylar yaşanırken, bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Onların yorumlarını hiç önemsemiyorum. Ben çağdaş bir Türk kadınıyım ve ülkemizi Miss World’de asaletle, zarafetle temsil edeceğim.”
Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, yoğun geçen sürecin ardından tatil sezonunu açtı.