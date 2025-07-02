Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen yaz sezonuna giriş yaptı

Bilgen, eleştirilere verdiği yanıtla gündem olmuştu:

“Ben bir Türk kadınıyım. Türkiye’yi temsil etmek üzere bu unvanı aldım ve çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi çok acı olaylar yaşanırken, bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Onların yorumlarını hiç önemsemiyorum. Ben çağdaş bir Türk kadınıyım ve ülkemizi Miss World’de asaletle, zarafetle temsil edeceğim.”