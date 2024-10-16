'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını Ayliz Duman kazandı
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.
1 / 7
'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması gerçekleştirildi. Birinciliği; Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.
2 / 7
Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
3 / 7
Ayliz Duman, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi ve tacını taktı. 1.75 boyundaki Duman, İngilizce ve Almanca biliyor.
4 / 7
İşte Ayliz Duman'ın Intagram hesabından bazı kareler;