'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını Ayliz Duman kazandı

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

Elele Online

Elele Online
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'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını Ayliz Duman kazandı - Resim : 1

 'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması gerçekleştirildi. Birinciliği; Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

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'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını Ayliz Duman kazandı - Resim : 2

Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

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'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını Ayliz Duman kazandı - Resim : 3

Ayliz Duman, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi ve tacını taktı. 1.75 boyundaki Duman, İngilizce ve Almanca biliyor.

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'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını Ayliz Duman kazandı - Resim : 4

İşte Ayliz Duman'ın Intagram hesabından bazı kareler;