Moda ikonu Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti

Apfel, 2018'de CNN'e verdiği bir röportajda "Bu işi sonuna kadar yapacağım, yaptığım şey konusunda çok tutkuluyum. Kalbimi ve ruhumu (işlere) koyuyorum ve bu beni besliyor. Artık yapamayacak duruma gelene kadar kendimi zorluyorum” açıklamasında bulunmuştu.