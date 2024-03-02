Moda ikonu Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti

Moda tarihinin en özel isimlerinden Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü modacının miras sözcüsü Stu Loeser'ın New York Times'a yaptığı açıklamada, Florida'daki evinde cuma günü hayatını kaybettiğini söyledi.
Apfel, 2018'de CNN'e verdiği bir röportajda "Bu işi sonuna kadar yapacağım, yaptığım şey konusunda çok tutkuluyum. Kalbimi ve ruhumu (işlere) koyuyorum ve bu beni besliyor. Artık yapamayacak duruma gelene kadar kendimi zorluyorum” açıklamasında bulunmuştu.
29 Ağustos 1921 yılında New York'ta dünyaya gelen moda ikonu, daha sonra eşi Carl ile Old World Weavers adında bir tekstil şirketi kurdu. Girişimci ve moda ikonu Apfel, moda endüstrisinde uzun yıllar çalıştı.
KALIPLARI YIKTI
Büyük siyah çerçeveli gözlükleriyle tanınan Apfel, geleneksel tarzdan uzak, kalıpları yıkan bir stil anlayışına sahipti.