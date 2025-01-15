Müge Boz, ailesiyle birlikte metrodan paylaşım yaptı
Ünlü oyuncu Müge Boz, ailesiyle birlikte İngiltere'ye gitti. Boz ailesiyle toplu taşımadan paylaşım yaptı.
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Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile bebekleri Rika’yla birlikte İngiltere’ye gitti.
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Boz, ailesiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya da devam ediyor.
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Son olarak Müge Boz, ailesiyle birlikte İngiltere'de metroya binerek o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu, videoyu "Aile" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Boz ile Erdeniz'in kızları Vina, geçtiğimiz günlerde 5 yaşına girmişti. Partiden kareleri takipçileriyle paylaşan Müge Boz, "Bugün Vina’mın doğum günü. Beş yaşında oldu bile minik papatyam... Benim de annelik serüvenimin doğum günü bugün. Yıllar geçtikçe beraber büyüdük, beraber öğrendik. Bana ne kadar çok şey öğrettin bir bilsen meleğim..." ifadelerini kullanmıştı.