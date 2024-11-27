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Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin kızları Vina 5 yaşına girdi: "Bana ne kadar çok şey öğrettin bir bilsen..."
Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz'i kızları Vina, 5 yaşına girdi. Müge Boz doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla paylaştı.
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Ünlü oyuncu Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenmiş ve aynı yıl kızı Vina'yı dünyaya getirmişti.
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Boz, Haziran ayında ikinci kez anne oldu ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin cinsiyetini doğum sırasında öğrenen Boz, oğluna "Rika" adını verdi.
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1 Haziran 2024'te ikinci çocuklarına kavuşan Boz ile Erdeniz'in kızları Vina, 5 yaşına bastı.
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Müge Boz ve Caner Erdeniz, Vina'nın doğum günü için bir parti düzenledi. Partiden kareleri takipçileriyle paylaşan Müge Boz, "Bugün Vina’mın doğum günü. Beş yaşında oldu bile minik papatyam... Benim de annelik serüvenimin doğum günü bugün. Yıllar geçtikçe beraber büyüdük, beraber öğrendik. Bana ne kadar çok şey öğrettin bir bilsen meleğim..." ifadelerini kullandı.