Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin kızları Vina 5 yaşına girdi: "Bana ne kadar çok şey öğrettin bir bilsen..."

Müge Boz ve Caner Erdeniz, Vina'nın doğum günü için bir parti düzenledi. Partiden kareleri takipçileriyle paylaşan Müge Boz, "Bugün Vina’mın doğum günü. Beş yaşında oldu bile minik papatyam... Benim de annelik serüvenimin doğum günü bugün. Yıllar geçtikçe beraber büyüdük, beraber öğrendik. Bana ne kadar çok şey öğrettin bir bilsen meleğim..." ifadelerini kullandı.