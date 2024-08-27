Müge Boz, oğlu Rika'nın yüzünü ilk kez paylaştı! Fotoğrafına beğeni yağdı
Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında dünya evine giren oyuncu Müge Boz, 1 Haziran'da kucağına aldığı ikinci çocuğu Rika'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
Vina adında bir kızı olan Müge Boz, 1 Haziran 2024'te ikinci çocuğu Rika'yı kucağına almıştı.
Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen ve bir oğulları olan ünlü çift, sosyal medyadaki bir akıma ayak uydurdu. Eşi ve kızıyla video paylaşan Boz, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
Eşi ve kızıyla video paylaşan Boz, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
NEDEN İSMİNE 'RİKA' KOYDUKLARINI AÇIKLADILAR
Öte yandan Müge Boz, oğlunun isminin neden Rika olduğunu "Biz aslında Rika ismine Kosta Rika tatilinde karar verdik. Elvin Levinler'in eşi Bülent önerdi. Bizim de hoşumuza gitti, anlamlarını araştırmaya başladı. Rika, varlık içinde, refah içinde anlamına geliyor. Japonca'da barış içindeki hükümdar demek. Arapça'da ise eski zamanlarda kullanılan çok özel bir yazı biçimi anlamında" sözleriyle açıklamıştı.