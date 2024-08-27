Müge Boz, oğlu Rika'nın yüzünü ilk kez paylaştı! Fotoğrafına beğeni yağdı

NEDEN İSMİNE 'RİKA' KOYDUKLARINI AÇIKLADILAR

Öte yandan Müge Boz, oğlunun isminin neden Rika olduğunu "Biz aslında Rika ismine Kosta Rika tatilinde karar verdik. Elvin Levinler'in eşi Bülent önerdi. Bizim de hoşumuza gitti, anlamlarını araştırmaya başladı. Rika, varlık içinde, refah içinde anlamına geliyor. Japonca'da barış içindeki hükümdar demek. Arapça'da ise eski zamanlarda kullanılan çok özel bir yazı biçimi anlamında" sözleriyle açıklamıştı.