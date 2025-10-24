Müge Boz ve Caner Erdeniz, Dubai tatiline çıktı: "Ailece ilk kez Dubai’deyiz"

Müge Boz, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımla tatil deneyimlerini şu sözlerle aktardı:

"Ailece ilk kez Dubai'deyiz. Burada çocuklarla yapılacak o kadar çok aktivite var ki… tüm oyun alanlarını, parkları hepsini birden görmek istiyoruz. Bizim gibi yazı bitirmek istemeyenler için harika bir kaçış noktası burası."