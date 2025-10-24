Müge Boz ve Caner Erdeniz, Dubai tatiline çıktı: "Ailece ilk kez Dubai’deyiz"
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, çocuklarıyla birlikte ilk kez gerçekleştirdikleri Dubai tatilinden kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, yoğun çalışma tempolarına ara vererek ailece tatile çıktı.
2019 yılında evlenen çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarken, 1 Haziran 2024'te oğulları Rika'nın doğumuyla ikinci kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.
Aile pozlarıyla sosyal medyada sıkça gündeme gelen Boz ve Erdeniz çifti, bu kez çocuklarıyla birlikte ilk kez çıktıkları Dubai tatiliyle dikkat çekti.
Müge Boz, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımla tatil deneyimlerini şu sözlerle aktardı:
"Ailece ilk kez Dubai'deyiz. Burada çocuklarla yapılacak o kadar çok aktivite var ki… tüm oyun alanlarını, parkları hepsini birden görmek istiyoruz. Bizim gibi yazı bitirmek istemeyenler için harika bir kaçış noktası burası."