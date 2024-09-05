Müge Boz ve Caner Erdeniz'e karavan şoku

Basketbolcu Caner Erdeniz ile oyuncu Müge Boz çıktıkları karavan tatilinde lastiklerinin patlamasıyla büyük şok yaşadılar.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Müge Boz ve Caner Erdeniz'e karavan şoku - Resim : 1

2019 yılında Basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu Müge Boz'un Vina ve Rika adında iki çocuğu bulunuyor.

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Müge Boz ve Caner Erdeniz'e karavan şoku - Resim : 2

Müge Boz ile Caner Erdeniz, kızları Vina ve 3 aylık oğulları Rika ile birlikte tatile çıkarak karavanla tur yapmaya başladı.

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Müge Boz ve Caner Erdeniz'e karavan şoku - Resim : 3

İlk durakları Yunanistan olan ünlü çift, bir sahilde karavanı park edip uyudu. İkili, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında ise şoke oldu.

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Müge Boz ve Caner Erdeniz'e karavan şoku - Resim : 4

"SABAH BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILADI BİZİ"

Araçlarının kuma saplandığını gören Boz, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" diye yazdı.

Caner Erdeniz tekerlekleri saplandığı yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraşırken; eşinin bu hallerini videoya çeken Müge Boz ise “Açaydım kollarımı, gitme diyeydim” diyerek espri yaptı.