Müge Boz ve Caner Erdeniz'e karavan şoku
Basketbolcu Caner Erdeniz ile oyuncu Müge Boz çıktıkları karavan tatilinde lastiklerinin patlamasıyla büyük şok yaşadılar.
2019 yılında Basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu Müge Boz'un Vina ve Rika adında iki çocuğu bulunuyor.
Müge Boz ile Caner Erdeniz, kızları Vina ve 3 aylık oğulları Rika ile birlikte tatile çıkarak karavanla tur yapmaya başladı.
İlk durakları Yunanistan olan ünlü çift, bir sahilde karavanı park edip uyudu. İkili, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında ise şoke oldu.
"SABAH BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILADI BİZİ"
Araçlarının kuma saplandığını gören Boz, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" diye yazdı.
Caner Erdeniz tekerlekleri saplandığı yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraşırken; eşinin bu hallerini videoya çeken Müge Boz ise “Açaydım kollarımı, gitme diyeydim” diyerek espri yaptı.