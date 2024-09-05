Müge Boz ve Caner Erdeniz'e karavan şoku

"SABAH BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILADI BİZİ"

Araçlarının kuma saplandığını gören Boz, o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" diye yazdı.

Caner Erdeniz tekerlekleri saplandığı yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraşırken; eşinin bu hallerini videoya çeken Müge Boz ise “Açaydım kollarımı, gitme diyeydim” diyerek espri yaptı.