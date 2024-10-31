Müge Boz'dan eşi ve çocukları ile Berlin pozları
Oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika'yla Berlin'e gitti. Ünlü çift, tatilde verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.
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1 Haziran 2024'te ikinci çocuklarına kavuşan ünlü çift, bebeğin cinsiyetini doğumda öğrendi. Boz ile Erdeniz, oğullarına Rika adını verdi.
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Şimdilerde ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, çocuklarıyla Berlin'e gitti.
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Ünlü çift tatilden keyifli anları "Berlin" notuyla takipçileriyle paylaştı.