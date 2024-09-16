Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz: Eşin mutluysa mutlusun

Yeni doğan bebeğiyle ilgili konuşan Erdeniz, "Çok uyumlu bir çocuk. Şimdiye kadar bize bir sorun çıkarmadı. Bana benzediğini söylüyorlar ama Müge'ye dönüyor yavaş yavaş bence. Müge veya bana benzesin. Sağlıklı olsun da bir önemi yok" dedi.