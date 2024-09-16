Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz: Eşin mutluysa mutlusun

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Kısa bir süre önce ikinci çocuğu Rika'yı kucağına alan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi.
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Yeni doğan bebeğiyle ilgili konuşan Erdeniz, "Çok uyumlu bir çocuk. Şimdiye kadar bize bir sorun çıkarmadı. Bana benzediğini söylüyorlar ama Müge'ye dönüyor yavaş yavaş bence. Müge veya bana benzesin. Sağlıklı olsun da bir önemi yok" dedi.
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'HANIMCIYIM, EŞİN MUTLUYSA MUTLUSUN'
Ev yönetiminden de bahseden Caner Erdeniz, "Evde Müge'nin sözü geçer her zaman. Hanımcıyım, eşin mutluysa mutlusun" açıklamasında bulundu.