Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra bir araya geldi

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli ile Sümbül Ağa’sı Selim Bayraktar, yıllar sonra buluştu. İkilinin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra bir araya geldi - Resim : 1

Unutulmaz dizi Muhteşem Yüzyıl’ın başrol oyuncusu Meryem Uzerli, hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınmış ve dizideki başarılı performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra bir araya geldi - Resim : 2

Dizinin Sümbül Ağa’sı ünlü oyuncu Selim Bayraktar da Sümbül Ağa karakterini izleyiciye çok başarılı bir şekilde sunmuştu. Dizideki Hürrem Sultan-Sümbül Ağa sahneleri hala akıllardayken iki ünlü oyuncudan yıllar sonra bir arada paylaşım geldi. 

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra bir araya geldi - Resim : 3

Cannes'e giden Selim Bayraktar, Meryem Uzerli ile çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden 'Günün sürprizi' notuyla yayınladı.

 

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra bir araya geldi - Resim : 4

Uzerli'nin de kendi hikayesinde alıntıladığı poz, kısa süre içerisinde Muhteşem Yüzyıl'ın eski izleyicileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.