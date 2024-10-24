Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra bir araya geldi
Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli ile Sümbül Ağa’sı Selim Bayraktar, yıllar sonra buluştu. İkilinin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
1 / 4
Unutulmaz dizi Muhteşem Yüzyıl’ın başrol oyuncusu Meryem Uzerli, hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınmış ve dizideki başarılı performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.
2 / 4
Dizinin Sümbül Ağa’sı ünlü oyuncu Selim Bayraktar da Sümbül Ağa karakterini izleyiciye çok başarılı bir şekilde sunmuştu. Dizideki Hürrem Sultan-Sümbül Ağa sahneleri hala akıllardayken iki ünlü oyuncudan yıllar sonra bir arada paylaşım geldi.
3 / 4
Cannes'e giden Selim Bayraktar, Meryem Uzerli ile çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden 'Günün sürprizi' notuyla yayınladı.
4 / 4
Uzerli'nin de kendi hikayesinde alıntıladığı poz, kısa süre içerisinde Muhteşem Yüzyıl'ın eski izleyicileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.