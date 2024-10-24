Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra bir araya geldi

Dizinin Sümbül Ağa’sı ünlü oyuncu Selim Bayraktar da Sümbül Ağa karakterini izleyiciye çok başarılı bir şekilde sunmuştu. Dizideki Hürrem Sultan-Sümbül Ağa sahneleri hala akıllardayken iki ünlü oyuncudan yıllar sonra bir arada paylaşım geldi.