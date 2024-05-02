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Müjdat Gezen'in "Kızılcık Şerbeti Bitsin İstiyorlar" iddiasına Doğukan Güngör'den yanıt geldi
Müjdat Gezen, başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağını iddia etti. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Son dönemin en popüler dizileri arasında bulunan 'Kızılcık Şerbeti' için Müjdat Gezen çarpıcı bir açıklama yapmıştı.
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Gezen, "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'Dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar." dedi.
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Projenin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, konuya dair açıklama yaptı.Dizide Fatih karakterine hayat veren Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Kim demiş bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz."