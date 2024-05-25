Müjde Uzman'ı tiye alan Kızılcık Şerbeti makyözü işten çıkarıldı
Müjde Uzman'ın sosyal medya hesabından yaptığı tükendim' paylaşımı sonrası Kızılcık Şerbeti makyözü Esra Okumuş'un Instagram hesabından ünlü oyuncuyu tiye alan videosu nedeniyle iş akdine son verildi.
Gold Film yaptığı yazılı açıklama ile, Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası ti'ye alan bir paylaşımda bulunan makyözün iş akdine son verildiği belirtildi.
Müjde Uzman geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve tükendiğini belirtmişti. Uzman'ın bu açıklaması ise tükenmişlik sendromuna yakalandı şeklinde yorumlanmıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinde makyöz olarak çalışan Esra Okumuş Şahin isimli kişi, geçtiğimiz günlerde Instagram hikayesinden bir video yayımladı ve tükendim ifadelerini kullandı. İşte bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı, makyöz Esra Okumuş Şahin'in Müjde Uzman'la dalga geçtiği iddia edildi.
FARUK TURGUT: GEREĞİ YAPILACAKTIR
Yaşanan bu olay sonrası yapımcı Faruk Turgut, "Oyuncumuz Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası set makyözünün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.
GOLD FİLM: İŞ AKDİNE SON VERİLMİŞTİR
Bugün ise Gold Film'den yeni bir açıklama geldi:
"Geçen günlerde oyuncumuz Müjde Uzman'ın yaşadıkları üzerine yaptığı paylaşımın ardından 'Kızılcık Şerbeti' ekibinde görev alan Esra Okumuş sosyal medya hesabından mizah adı altında video paylaşmıştır. Gold Film olarak iş ahlakı ve etik değerlerimize ters düşen bu paylaşımı nedeniyle Esra Okumuş'un iş akdi tarafımızca feshedilmiştir."