Müjde Uzman'ı tiye alan Kızılcık Şerbeti makyözü işten çıkarıldı

Müjde Uzman geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve tükendiğini belirtmişti. Uzman'ın bu açıklaması ise tükenmişlik sendromuna yakalandı şeklinde yorumlanmıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinde makyöz olarak çalışan Esra Okumuş Şahin isimli kişi, geçtiğimiz günlerde Instagram hikayesinden bir video yayımladı ve tükendim ifadelerini kullandı. İşte bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı, makyöz Esra Okumuş Şahin'in Müjde Uzman'la dalga geçtiği iddia edildi.