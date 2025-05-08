Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu

Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile' filminde, Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu - Resim : 1

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor.

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Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan'ın hayat vereceği açıklanmıştı.

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Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu - Resim : 3

Film, sadece Adile Naşit’in hikayesini anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dönemin efsanevi figürlerine de saygı duruşunda bulunacak.' Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.

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Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu - Resim : 4

Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim de belli oldu. Bu rolü Levent Can üstlendi. 