Murat Boz ve La Casa De Papel'in Berlin'i bir araya geldi
Şarkıcı Murat Boz, 'La Casa De Papel' dizisinde 'Berlin' karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Pedro Alonso ile bir araya geldi.
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'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, birkaç haftadır bir proje için İstanbul'da.
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53 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Türk arkadaşlarıyla birlikte zaman zaman İstanbul sokaklarında bazen de bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı.
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Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi. Murat Boz, Pedro Alonso O'choro ile çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
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İkilinin fotoğrafına beğeni ve 'Neler oluyor?', 'İstanbul&Berlin', 'Pedro Alonso ve sen bir projede beraber misiniz? Şu anda bayılıyorum', 'İki efsane bir arada' gibi yorumlar geldi.