Murat Boz ve La Casa De Papel'in Berlin'i bir araya geldi

Şarkıcı Murat Boz, 'La Casa De Papel' dizisinde 'Berlin' karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Pedro Alonso ile bir araya geldi.

Elele Online

Elele Online
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Murat Boz ve La Casa De Papel'in Berlin'i bir araya geldi - Resim : 1

'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, birkaç haftadır bir proje için İstanbul'da.

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Murat Boz ve La Casa De Papel'in Berlin'i bir araya geldi - Resim : 2

53 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Türk arkadaşlarıyla birlikte zaman zaman İstanbul sokaklarında bazen de bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı.

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Murat Boz ve La Casa De Papel'in Berlin'i bir araya geldi - Resim : 3

Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi. Murat Boz, Pedro Alonso O'choro ile çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.   

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Murat Boz ve La Casa De Papel'in Berlin'i bir araya geldi - Resim : 4

İkilinin fotoğrafına beğeni ve 'Neler oluyor?', 'İstanbul&Berlin', 'Pedro Alonso ve sen bir projede beraber misiniz? Şu anda bayılıyorum', 'İki efsane bir arada' gibi yorumlar geldi.